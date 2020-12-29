شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يسعى لضم لاعب برشلونة على سبيل الإعارة فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية، ان ميلان الإيطالى، يسعى لضم ريكي بويج، لاعب برشلونة الإسبانى، على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ولم يحصل بويج على فرصة، تحت قيادة رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، لذلك قد يكون التفكير في الرحيل على سبيل الإعارة حلا مثاليا.

وأشارت الشبكة، إلى أن ميلان ليس جديدا على هذا النوع من الصفقات، حيث حصل مؤخرا على إبراهيم دياز معارا من ريال مدريد، وديجو دالوت من مانشستر يونايتد، وأفاد التقرير، أن انتقال بويج لدوري صعب مثل الكالتشيو ومع المتصدر ميلان، سيزيد من سعره، ويمكن أن يفيد برشلونة حال قرر النادي بيعه نهائيا.