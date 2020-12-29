شكرا لقرائتكم خبر عن كيكي: لم أندم على تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كيكي سيتين، المدير الفني السابق لبرشلونة، أنه لم يندم على قرار قبوله تدريب البرسا، وأنه تجاوز أحزانه بعد ان رحل عن الفريق الكتالوني الصيف الماضي.

وقال سيتين، خلال لصحيفة «ماركا» الإسبانية، «لقد تغلبت على الحزن الذي كنت أعانيه لما حدث معي في برشلونة، إنه حادث كجزء من وظيفتي، كانت التجربة في برشلونة غير عادية، وصحيح أننا لم نستمتع كما كنا نتمنى، لكنني وجدت أمور معقدة حقا، وبالطبع سأعود إلى برشلونة، ولن أندم أبدا».

وأضاف، «أظهرت الأرقام أننا تمكنا من تحسين بعض الأشياء، مثل استعادة العديد من الكرات في منطقة الخصم، أو امتلاك الكرة لوقت أطول بكثير، أو التحكم في السلبيات بشكل أفضل، فهي أرقام موضوعية، لم أواجه أي مشاكل إلا مع 3 أو 4 خلال 14 عاما في مسيرتي كمدرب».

وأشار سيتين، إلى أنه يشاهد المباريات بما فيها مباريات فريق ريال سوسيداد، وقال، «سوسيداد لديه فلسفة واضحة للغاية، ووجد مدربا استثنائيا أضاف أشياء كثيرة للفريق، وقد يحتاج اتخاذ خطوة حاسمة للقتال على اللقب، لكني أراه أفضل كل عام، وبوجود لاعبين أكثر وعيا بما هم قادرون عليه، في كرة القدم كل شيء مباح، والبطولات يتم الفوز بها بأساليب مختلفة، ولم أفكر أبدا أن طريقة اللعب هي الأهم، ولكن قدرة اللاعبين على فهم ما أقترحه والتنسيق بينهم، لقد كان لدي العديد من اللاعبين الأذكياء جدا».