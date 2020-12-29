شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشخيص النهائى لطاهر محمد طاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو النادي الأهلي، التشخيص النهائي لإصابة لاعبه طاهر محمد طاهر، جناح الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري مساء الإثنين، ببطولة الدوري العام، والتى تفوق خلالها الأهلى على الاتحاد برباعية.

وغادر طاهر، لقاء الاتحاد بعد مرور 30 دقيقة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها، وتم نقله للمستشفى لإجراء آشعة بعد شكواه من كدمة في الضلوع.

وأثبتت الآشعة، أن طاهر لم يتعرض لأي كسر، أو شرخ في الضلوع، وإنما تعرض لكدمة في الضلوع فقط، ولم يحدد الأهلي، مدة غياب طاهر عن المستطيل الأخضر وإمكانية لحاقه بمباراة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة للدوري.