شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبداللطيف: لمسات موسيماني ظهرت في الأهلي ..وباتشيكو غائب عن انتصارات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام الاتحاد ووضح التغيير في مستواه على يد موسيماني.

وأضاف عبداللطيف، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لمسات موسيماني ظهرت على لاعبي الأهلي، والمدرب الجنوب إفريقي فاجأنا بتكتيكه في لقاء الاتحاد.

كما تحدث عن فوز الزمالك على سموحة، قائلا :«أهم نقطة في مباراة سموحة هو عدم الدفع بالثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد، وباتشيكو يعتمد على الدفاع ثم المرتدات مستغلا قدرات أوباما وبن شرقي.».

وتابع :«الزمالك يعتمد على إمكانيات لاعبيه فقط وليس على تكتيك باتشيكو، والمدرب البرتغالي لم يقدم مباراة جيدة منذ عودته لميت عقبة».

وأتم قائلا :«إمام عاشور لاعب مميز ولكنه يحتاج للهدوء والابتعاد عن المناوشات مع المنافسين»، مؤكدا إن قائمة الأهلي أقوى حاليا من الزمالك خاصة أن الأخير يفتقد لدكة قوية«.