شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل «دهس قطار»" لناشيء فريق كيما أسوان قبل مباراة فريقه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد هاشم، المدير الفني لفريق كيما أسوان، إن ناشئ النادي محمد حسونة، فارق الحياة، أثناء محاولة إسعافه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد.
وأضاف هاشم، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «كانت هناك مباراة تجمعنا بوادي النيل، والفريق سيتجمع على تمام العاشرة صباحا قبل التوجه لملعب المباراة، وأثناء توجه محمد حسونة للنادي، لقى حتفه».
وتابع: «أثناء محاولة محمد حسونة، عبور شريط السكة الحديد، صدمه قطار، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة، ونقل على إثرها إلى العناية المركزة، لكنه فارق الحياة».
وأتم: «أناشد اتحاد الكرة التدخل لمساعدة أسرة اللاعب، خاصة وأنه كان يسعى للاحتراف الكرة من أجل إعالة أسرته».
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