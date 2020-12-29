شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوباما: رفضنا عرض التعاون السعودي.. والعقد الجديد 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم فتوح، وكيل يوسف أوباما لاعب الزمالك، إن أيمن يونس بدأ منذ شهر تقريبا مفاوضات تجديد عقد أوباما وهو يتمتع باحترافية عالية جدا.

وأضاف فتوح، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «تم الانتهاء من الجوانب المالية الخاصة بالتجديد مع يوسف أوباما، الزمالك خط أحمر بالنسبة ليوسف أوباما وهو تحت أمر النادي الأبيض ولم يضغط على النادي مثلما تردد بوسائل الإعلام».

وأردف: «تلقينا عرضا من جانب التعاون السعودي يوم 22 ديسمبر الجاري، لاستعارة اللاعب ولكنه استجاب لرغبة الزمالك في قفل باب الإعارة في الوقت الحالي».

وأتم :«أيام قليلة ويوقع يوسف أوباما على عقد جديد لمدة 3 مواسم، والأهلي لم يفاتحنا لضم اللاعب».