فرج عامر: سموحة تأثر بالغيابات أمام الزمالك .. وأحمد فتوح«ابننا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن الفريق السكندري تأثر بالغيابات أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين.
وأضاف فرج عامر، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «سموحة تأثر بالغيابات أمام الزمالك، وللأسف سموحة فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف أمام الزمالك».
وأكمل: «التحكيم لم يرتكب أخطاء مؤثرة في لقاء الزمالك وسموحة، وأحمد فتوح، ابننا ولولا سموحة لما عاد للزمالك أو انضم للمنتخب الأولمبي، وهو يستحق الاحتراف بالدوريات الأوروبية، وأنا سعيد بذلك».
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