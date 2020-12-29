شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة تأثر بالغيابات أمام الزمالك .. وأحمد فتوح«ابننا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن الفريق السكندري تأثر بالغيابات أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين.

وأضاف فرج عامر، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «سموحة تأثر بالغيابات أمام الزمالك، وللأسف سموحة فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف أمام الزمالك».

وأكمل: «التحكيم لم يرتكب أخطاء مؤثرة في لقاء الزمالك وسموحة، وأحمد فتوح، ابننا ولولا سموحة لما عاد للزمالك أو انضم للمنتخب الأولمبي، وهو يستحق الاحتراف بالدوريات الأوروبية، وأنا سعيد بذلك».