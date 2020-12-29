شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفربول» يبحث إغراء «صلاح» ماديًا لإقناعه بالاستمرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ميرور» الإنجليزى، فى تقرير، عن طلب يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، استفسارًا بشأن رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز سواء للعملاقين ريال مدريد أو برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد التقرير أن المدرب الألمانى طلب من النجم المصرى، محمد صلاح، توضيح موقفه من الرحيل أو البقاء خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأنباء القوية المترددة داخل الصحافة الرياضية الإسبانية عن انضمام «مو» لصفوف برشلونة الكتالونى، أو النادى الملكى.

وأضاف أن المدرب الألمانى سيعقد جلسة مع النجم المصرى خلال الفترة القليلة المقبلة لمعرفة موقفه الحقيقى داخل صفوف الفريق الإنجليزى، لوضع النقاط على الحروف سواء بالرحيل أو البقاء.

وقال التقرير إنه حتى الآن مازال يورجن كلوب يبحث آلية بقاء صلاح داخل صفوف الريدز، ومن المحتمل أن يقدم النادى الإنجليزى عرضا جديدا، سواء برفع القيمة المادية كأجر أسبوعى أو سنوى، لإقناعه بالاستمرار داخل فريق ليفربول حامل لقب البريميرليج الموسم الماضى. كان محمد صلاح خرج عن صمته خلال الفترة الماضية، وتحدث لموقع «آس» الإسبانى كاشفا خلال حواره للموقع الإسبانى عن غضبه لعدم ارتدائه شارة القيادة خلال أحد لقاءات دورى أبطال أوروبا خاصة فى ظل غياب اللاعبين القدامى.

ورد «كلوب» بأسلوبين مختلفين على النجم المصرى، حيث قال: إن كل شىء مع محمد صلاح داخل ليفربول بخير وجيد للغاية، ولا أعلم شيئا عن مفاوضات ريال مدريد وبرشلونة معه، فالنجم المصرى يشعر براحة داخل كتيبة الريدز.. ولكن سرعان ما تحولت تصريحات المدرب الألمانى أيضا للصحافة الإنجليزية بشأن النجم المصرى، لنجدها مساء أمس، ما بين السخرية والتخلى عن «مو».

من ناحية أخرى، أوضح موقع «ريد ليفربول» عن إطلاق بعض جماهير ليفربول أسهم الانتقادات للنجم المصرى، محمد صلاح، وألكسندرأرنولد، لضعف أدائهما خلال لقاء وست بروميتش، الذى أقيم مساء أمس الأول، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد التقرير أن اللاعبين لم يقدما الكثير من الأداء الفنى الجيد المشهود لهما خلال الفترة الماضية سواء فى الدورى الإنجليزى، أو دورى أبطال أوروبا، أو كأس إنجلترا.

ونشر أحد المغردين المنتمين لليفربول تعليقا على أداء الثنائى، وقال: كان مو وأرنولد أسوأ اللاعبين على أرض الملعب.. فيما أكد آخر: كان صلاح فظيعا فظيعا اليوم، اعتقدت أن الجميع كانوا فقراء اليوم، أرنولد كان بعيدا عن مستواه منذ إصابته، و«مو» لا يبدو مهتما.

وقال أحد المشجعين: أعتقد أنه من بين جميع اللاعبين اليوم كان ترينت وصلاح الأسوأ، كان هذا مؤلما لمشاهدته، على الرغم من كل الأخطاء التى ارتكبناها، أعتقد أن ترينت كان أسوأ لاعب على أرض الملعب اليوم، دمر كل هجوم ولم يرغب أبدا فى الركض.