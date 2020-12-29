شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى «القلعة الحمراء» بعد فشل صفقة «سيرينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى النادى الأهلى صدمة بعدما أعلن نادى صن دوانز، الجنوب إفريقى، غلق المفاوضات مع الأهلى بشأن التعاقد مع الأورجويانى جاستون سيرينو، خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأصدر صن دوانز بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكترونى، يعلن إنهاء المفاوضات مع الأهلى بشأن صفقة جاستون سيرينو، لأن الأندية بعيدة كل البعد عن بعضها البعض بشأن القيمة المالية لانتقال اللاعب.

وأضاف البيان: «العلاقات الطيبة بين رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، ورئيس ماميلودى صن داونز باتريس موتسيبى، ستتواصل، ولكن لا فائدة أو غرض من مواصلة المناقشات حول جاستون «سيرينو».

وتابع البيان: «سيستمر ماميلودى صن داونز فى السماح للاعبيه بالاحتراف إلى دول أوروبية وإفريقية ودول كرة القدم الأخرى، كما سبق وفعل، لكن يجب أن تكون رسوم انتقال اللاعبين ملائمة، لأن صن داونز يدفع أموالًا كبيرة للاستحواذ على اللاعبين، كما يجب أن يركز سيرينو الآن مستقبله فى النادى». وكان الأهلى قد أرسل عرضا رسميا لضم لاعب صن دوانز، مقابل دفع مليونى ونصف المليون دولار، لكن النادى الجنوب إفريقى رفض بداعى ضعف المقابل المادى المعروض، وعاد الأهلى لتجديد العرض خلال فترة الميركاتو الشتوى المقبل، إلا أنه- وبحسب بيان النادى الجنوب إفريقى- فإن الأمور بين الطرفين بعيدة كل البعد بشأن رسوم الانتقال.

من ناحية أخرى، يحسم بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، المفاوضات النهائية لمسؤولى النادى الأهلى مع نظرائهم فى الجونة بشأن التعاقد مع المهاجم الزامبى والتر بواليا، هداف بطولة الدورى الممتاز حتى الآن برصيد 3 أهداف، وذلك بعدما عرضته لجنة التخطيط بالنادى، برئاسة محسن صالح، على الجهاز الفنى للتعاقد مع مهاجم الجونة وتدعيم هجوم الفريق بناء على طلب من الجهاز الفنى، فى ظل عدم اقتناعه بإمكانيات مروان محسن.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى نادى الجونة ليس لديهم مانع فى انتقال اللاعب للأهلى فى حال دفع قيمته المادية، والتى تصل إلى 25 مليون جنيه.

من جهة أخرى، عرض حمدى النقاز، الظهر الأيمن الأسبق لنادى الزمالك، خدماته على النادى الأهلى، وطلب من وكيله عرض إمكانية التعاقد معه على النادى الأهلى، مستغلًا رغبة الجهاز الفنى للأهلى فى التعاقد مع ظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحى إلى نادى بيراميدز، وأصبح الجهاز الفنى لا يعتمد سوى على محمد هانى فقط، الظهير الأيمن الوحيد فى الوقت الحالى داخل صفوف الفريق. وفى سياق آخر، يخضع ثلاثى الفريق (عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ورامى ربيعة) لمسحة طبية جديدة للتأكد من تعافيهم من فيروس كورونا وتحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية وعودتهم لمران الأهلى أو استمرار إيجابية العينة الخاصة بهم.

فيما عقد الجهاز الفنى جلسة نفسية مع مروان محسن، مهاجم الفريق، لتجهيزه نفسيا بسبب عدم مشاركته فى المباريات خلال الفترة الماضية، وكذلك مع وجود أنباء تفيد برغبة الجهاز الفنى فى التعاقد مع مهاجم جديد. وطلب الجهاز الفنى من اللاعب ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه من العناصر الأساسية بالفريق، كما حرص الجهاز الفنى على مواصلة التدريبات عقب مواجهة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة وادى دجلة، وذلك بسبب ضيق الوقت.