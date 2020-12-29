شكرا لقرائتكم خبر عن وساطة «شيكابا لا» تنهى أزمة «أوباما».. و«مجلس الإدارة» يضاعف الغرامة ضد مصطفى محمد بسبب انقطاعه عن التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الماضية انفراجة فى مفاوضات اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز مع يوسف أوباما، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروى الأول، من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم مقبلة. ورحب اللاعب خلال جلسته مساء أمس الأول مع طارق حشيش، مسؤول اللجنة القانونية، والمكلف من إدارة النادى بإتمام التعاقدات الجديدة مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

ووقع اللاعب على مذكرة تفاهم خلال الجلسة لحين تجهيز العقود الخاصة بتمديد العقد، والتى تفيد بحصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة التى تقدر بمليونى جنيه، فضلا عن تمديد عقده خلال المواسم الثلاثة مقابل 26 مليون جنيه، ووفقا لمصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- فإن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، لعب دورا بارزا فى إقناع اللاعب بتمديد عقده والموافقة على الشروط المالية التى حددها النادى وفقا للظروف المالية التى يمر بها، وأكد المصدر أن شيكابالا عقد جلسة مع اللاعب منذ عدة أيام، حذره خلالها من خسارة جماهير الزمالك والانتقال إلى ناد آخر داخل مصر، بحثا عن المال. من جهة أخرى، استقرت اللجنة المؤقتة على مضاعفة الغرامة المالية التى ستوقع على مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد تمرده وانقطاعه عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة لإجبار النادى على احترافه بعد زيادة العرض الذى تلقاه اللاعب من نادى سانت إتيان الفرنسى إلى 4.5 مليون دولار، فضلا عن منح النادى قيمة 10 % فى حالة بيعه إلى ناد آخر. وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المؤقتة قررت تغريم اللاعب 100 ألف جنيه رغم أن اللائحة المالية تحدد 10 آلاف جنيه لأى لاعب عن اليوم الواحد فى حالة تغيبه عن التدريبات بدون إذن، إلى جانب منح الحق لمجلس الإدارة فى مضاعفة المبلغ، وهو ما فعلته اللجنة المؤقتة.