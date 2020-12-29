إبراهيم حسن: موسيماني سيرحل عن الأهلي قريباً.. و«عم حارث» قادر على التتويج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ابراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عند دخوله للمؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة فريقه أمام الأهلي، إن موسيماني سيرحل عن تدريب الفريق الأحمر.
وأوضح إبراهيم حسن: «أدي دقني إن موسيماني مامشيش قريب من الأهلي».
وواصل: «أحترم موسيماني ولكن أرى أن الأهلي لا يقدم الأداء الفني الكبير في ولايته».
وأتم حديثه: «إذا تولى عم حارث قيادة الأهلي الفنية سيُتوج الفريق بالألقاب».
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