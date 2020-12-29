شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: موسيماني سيرحل عن الأهلي قريباً.. و«عم حارث» قادر على التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ابراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عند دخوله للمؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة فريقه أمام الأهلي، إن موسيماني سيرحل عن تدريب الفريق الأحمر.

وأوضح إبراهيم حسن: «أدي دقني إن موسيماني مامشيش قريب من الأهلي».

وواصل: «أحترم موسيماني ولكن أرى أن الأهلي لا يقدم الأداء الفني الكبير في ولايته».

وأتم حديثه: «إذا تولى عم حارث قيادة الأهلي الفنية سيُتوج الفريق بالألقاب».