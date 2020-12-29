حسام حسن: لم يصدر أي تصريحات مني ضد موسيماني..ونحن لا نلعب في «الشارع» ليتم تأجيل القمة

أكد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه تفاجئ بمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث للدوري، مشيرا إلى أنه كان يحضر لمباراة إنبي.

وقال "حسام" خلال تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب المباراة: كنا نحضر لمباراة إنبي ولا نعرف أننا سنواجه الأهلي إلا منذ أيام قليلة.

وأضاف: كنت أتمنى أن نبلغ بهذه المباراة بشكل أكثر إحتراما وإحترافية، لأننا لم نلعب في الشارع، بل هذه مسابقة وبها نظام ولابد أن تحترم الأندية.

وتابع العميد: كنا نحضر لمباراة انبي منذ خمس أيام، وتفاجئنا بلقاء الأهلي.

ووجه حسام حسن كلامه لاتحاد الكرة .. قائلا: "إذا كنت خائف من مواجهة الأهلي والزمالك ضعهم في أخر الدوري بعد حسم البطولة بشكل رسمي".

وواصل: "نحن في نظام ولا نلعب كرة خماسية حتى نغير موعد المباراة قبلها بايام قليلة".

وأوضح حسام حسنن أنه لم يصدر منه أي اساءه ضد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مشيرا إلى أنه يحترم الجميع والكل يتعلم من المدرب الأجنبي.

وعن الخسارة أمام الأهلي .. أجاب: "هذه المباراة للنسيان بالتأكيد، والخطأ بدأ من المدير الفني ويطبق على الجميع".

وتلقى الاتحاد هزيمة برباعية نظيفة من الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.