إبراهيم حسن بعد مباراة الأهلي: لو "عم حارث" بيدرب الأهلي هياخد بطولات

صرح الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالاتحاد السكندري، أن الأهلي مع أي مدير فني ينافس لى جميع البطولات ويتوج بها.
وقال "إبراهيم" خلال تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهلي لو كان مديره الفني «عم حارس» سيواصل حصد البطولات.
وأضاف: نحترم أي مدير فني لكن هذا واقع لابد أن يعرفه الجميع وهو أن أي مدرب سينجح مع الأهلي.
وتابع: موسيماني منذ وصوله للأهلي ولعب أول مباراتين له وسيشارك في كأس العالم للأندية.
وفاز الأهلى على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ونفى حسام حسن، مدرب الاتحاد السكندري، أنه أساء لبيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مشيرا إلى أنه يحترم الجميع ويتعلم من المدربين الأجانب أيضا.
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