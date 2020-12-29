شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يعود للقاهرة اليوم من السعودية بعد فتح خطوط الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية من السعودية، اليوم الثلاثاء، بعدما أبلغهم القنصل المصرى فى السعودية بإمكانية عودتهم بعد فتح خطوط الطيران فى المملكة، وكان مقررا أن يلتقى المنتخب مع السعودية فى 5 وديات، لكن تم الاكتفاء بوديتين فقط، بعدما أصيب لاعبين في الفراعنة بفيروس كورونا بجانب عضوين بالجهاز الفني أيضا.

وفاز منتخب الشاطئية على السعودية مرتين الأولى بنتيجة 8/0 والثانية 3/1. وسافر منتخب الشاطئية إلى السعودية بقائمة تضم كلا من: محمد فوزى وعبد العزيز صباح ومصطفى سمير ومحمد عبد النبى ومصطفى على والحسينى طه وأحمد إسماعيل وأحمد الشحات وهيثم عاطف وحسام سلامة وحسان محمد ومصطفى أحمد وعبد الرحمن حسن ومحمود ماهر. ويتكون الجهاز الفنى لمنتخب الكرة الشاطئية من: مصطفى لطفى "المدير الفنى" وعبد الواحد السيد "مدير المنتخب" وعمر حلمى "مدرب" وأحمد أبو سريع "مدرب" وياسر عبد الخالق "مدرب حراس المرمى" والدكتور محمود رفاعى "طبيب" وعباس حسانين "أخصائى علاج طبيعي" وشريف نعيم "مسئول مهمات".

وكان من المقرر أن تعود يوم 25 ديسمبر لكن غلق الطيران حال دون ذلك، وتتواجد البعثة فى السعودية دون رئيس، نظرًا لكون سحر عبد الحق كانت من المفترض أن تكون رئيسة البعثة، قبل رحيل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة لحل الأزمة وعودة المنتخب.