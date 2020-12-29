شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية المسحة الثانية لـ محمد عبد السلام مدافع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الثانية التى أجراها محمد عبد السلام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استمرار إيجابية عينته وإصابته بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى يؤكد استمرار غيابه عن تدريبات الفريق الأبيض واستمرار خضوعه للعزل المنزلى.

حرص الجهاز الطبى للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، على خضوع اللاعب لمسحة، من أجل الوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، إلا أن المسحة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية جاءت إيجابية، ليتقرر مواصلة اللاعب للعزل الصحى مع تطبيق بروتوكول العلاج لحين التعافى من فيروس كورونا.

وجاءت إصابة محمد عبد السلام بفيروس كورونا قبيل مباراة بيراميدز فى الجولة الثانية من بطولة الدورى، حيث خضع اللاعب لمسحة كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية خلال الأسبوع الماضى، قبل أن يخضع لمسحة جديدة جاءت نتيجتها إيجابية أيضا.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، استئناف تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، اليوم الثلاثاء، دون الحصول على راحة، استعدادا لمواجهة إنبى، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة ببطولة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يشهد تدريب الزمالك اليوم عودة طارق حامد الذى تعافى من فيروس كورونا، فضلاً عن مشاركة مصطفى محمد وفرجانى ساسى من أجل تجهيزهم لمواجهة إنبى.

وفاز الزمالك أمس على سموحة، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقى وأحمد أبو الفتوح، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالجولة الثالثة، والذى جرى بملعب برج العرب.