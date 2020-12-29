شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك صحتك"، فى مؤتمر صحفى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور نخبة من رموز المجتمع.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن المبادرة تأتى فى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى إطار توجيهاته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، مؤكدا أن الدراجات يتم طرحها للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وتقديم تسهيلات فى السداد.

ولفت أشرف صبحى إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد للمساهمة فى التباعد الاجتماعى وتجنب العدوى ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصرى، وتغيير ثقافة الانتقال اليوم للمواطنين، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك صحتك" تتضمن التعاقد مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى من المواطنين الراغبين فى الحصول على الدراجه، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن، وذلك لتوصيل الدراجات لكل محافظات الجمهورية.

وأصدر وزير الشباب والرياضة، قرارا بشأن تشكيل لجنة العليا لإدارة المشروع القومى للدراجات الهوائية من المتخصصين بوزارة الشباب والرياضة، وتم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع مصنع قادر للصناعات المتطورة لتوريد 7100 دراجة هوائية خلال عام 2021-2020.