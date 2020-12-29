أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء تضيف لأي مدير فني في سيرته الذاتية. وقال أبو مسلم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي يضيف لأي مدير فني لكن كل مدرب له بصمة وطريقة مختلفة". وأكمل: "الأهلي والزمالك دائما ما يملكون نجوم، لكن لماذا لا يفوزون بالبطولات باستمرار".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أبو مسلم: الأهلي يضيف لأي مدير فني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.