إبراهيم حسن: إصابة "عاشور" صعبة وسيخضع لأشعة مقطعية

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الإصابة التى تعرض لها حسام عاشور صعبة للغاية وسيخضع لأشعة مقطعية. وقال حسن فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "حسام عاشور لديه روح عالية للغاية والإصابة صعبة للغاية ونتمني الإطمئنان عليه من خلال الأشعة المقطعية ونشكره على روحه العالية". روحه العالية". وعن عودة رزاق سيسيه للزمالك: "الأبيض لم يطلب حتى الآن عودة اللاعب الإيفواري ودفعنا ثمن استعارة اللاعب للقلعة البيضاء لمدة موسم". أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الاهلى فاجيء الدوري المصري بالتعاقد مع مدرب من جنوب افريقيا مشددا على عدم تقليله لبيتسو موسيماني. وقال حسن فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الاهلى لم يقدم اداء جيدا حتى الآن مع موسيماني والدليل فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك وفى نهائي الكأس أمام طلائع الجيش". واضاف: "طالما موسيماني تولي تدريب الاهلى فمن الطبيعي أن يكون مدرب جيد وأى شخص يستطيع الحصول على بطولات مع القلعة الحمراء".

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