إبراهيم حسن: لم أتوقع الهزيمة أمام الأهلى برباعية

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أنه لم يتوقع الهزيمة أمام النادى الأهلى برباعية نظيفة فى بطولة الدوري.
وقال حسن فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "طوينا صفحة مباراة الاهلى ونفكر فى المباريات المقبلة ونسعي للفوز فى كل المباريات ونقدم كرة قدم محترمة ومن الطبيعي أن يكون هناكأخطاء".
واضاف: "نبحث دائما عن الفوز أمام أى فريق واللاعب المصري تركيزه قليل جدا عكس الأوروبي وهناك أخطاء غريبة للغاية للاعبين أمام الاهلى".
أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن النادي الأهلى يمتلك إمكانيات عالية من اللاعبين مشددا على لعب الفريق
وقال حسن فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الهدف الأول للأهلى أربك حساباتنا وموسيماني احترمنا بسبب لعبه بثلاثة لاعبين فى خط الوسط وكان هناك أخطاء فى التمريرات تسببت فى أهداف علينا".
واضاف: "كنا نسعي للفوز من أول دقيقة والخسارة واردة أمام أى فريق وليس اللاهلى فقط وكان هناك العديد من اللاعبين خارج حالتهم الفنية نهائيا".
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