رضا عبدالعال: محمد شريف سيقضي على مروان وصلاح محسن

أكد رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق أن محمد شريف لاعب الفريق الاحمر يظهر بشكل مميز للغاية مع القلعة الحمراء منذ عودته من الإعارة.
وقال عبدالعال فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "محمد شريف يتميز بالسرعة والقوة ولديه إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله أن يكون مهاجم مصر الأولويلعب للمنتخب الوطني".
واضاف: "إذا استمر تألق محمد شريف مع الأهلى فى الفترة المقبل فلن يحصل مروان وصلاح محسن على فرصة نهائيا مع الفريق الاحمر".
كما طالب رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق مسؤولي القلعة البيضاء بالموافقة على رحيل مصطفي محمد
وقال عبدالعال فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أوافق على رحيل مصطفي محمد
واضاف: "حميد أحداد ظهر بشكل رائع أمام سموحة ومن الممكن أن يكون بديلا لمصطفي محمد ويجب الموافقة على احترافه فى يناير".
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