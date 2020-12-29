اخبار مصر | الجهاز الطبي للنادي الاهلي يُطمئن الجمهور على حالة طاهر محمد طاهر

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي المصري أن الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفريق طاهر محمد طاهر خلال مباراة الإتحاد السكندري بسيطة.

وقال مصدر بالجهاز الطبي للأهلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الإثنين إن طاهر غادر ملعب المباراة متأثرًا بإصابته وتم نقله مباشرة إلى المستشفي.

واضاف أن اللاعب خضع للأشعة التي اثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في الضلوع ولا يُعاني من كسور.

وأوضح أن اللاعب غادر المستشفي وحصل علي راحة لمدة 24 ساعة على أن يخضع لفحص طبي دقيق قبل الدفع به في التدريبات.

وغادر طاهر، ملعب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في سيارة الإسعاف برفقة أحد أفراد الجهاز الطبي، لإجراء فحوصات طبية، بعد أن تعرض للإصابة بكدمة في الضلوع في كرة مشتركة.