اخبار الجزائر | ما سبب ايقاف مدرب مولودية وهران لمدة شهر؟

سلطت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري يوم الإثنين، عقوبة الإيقاف لمدة شهر واحد وغرامة مالية بنحو ألف دولار بحق بيرنارد كازوني، المدير الفني لنادي مولودية وهران، على خلفية تعديه لفظيًا على أحد الأشخاص والمساس بشرفه وكرامته.

كما عاقبت لجنة الانضباط رشيد ميجازي، لاعب نجم مقرة مباراتين لإرتكابه خطأ جسيمًا، وكلا من عدنان لعجابي، لاعب أولمبي المدية، والياس سيدهم لاعب نصر حسين داي، مباراة واحدة.

كما جرى تغريم نادي اتحاد بلعباس نحو ألفي دولار لغياب مدربه على دكة البدلاء، وجمعية عين مليلة 400 دولار لسوء التنظيم المباراة التي تغلب فيها على ضيفه شباب أهلي برج بوعريريج 1 /صفر، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.