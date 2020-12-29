«الإيقاف» يهدد المالكي.. والإصابات تجتاح النمور

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وعلى الصعيد ذاته، يخضع الرباعي أحمد حجازي، وحمدان الشمراني، ومهند الشنقيطي، وغاري رودريغيز للعلاج المكثف، على أن يتحدد مدى إمكانية مشاركتهم في لقاء الباطن القادم في الدوري من عدمه.
من جانب آخر، بدأ المدرب كاريلي في تنفيذ مخططاته لمواجهة الباطن، إذ أجرى مناورة كروية ركز من خلالها على تطبيق بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في اللقاء، ولم يستقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة القادمة في الدوري، إذ سيجري مناورة كروية اليوم سيحدد من خلالها العناصر الأساسية التي سيلعب بها لقاء الباطن القادم في الدوري.
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