شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيقاف» يهدد المالكي.. والإصابات تجتاح النمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يواجه اللاعب الاتحادي عبدالإله المالكي خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة الباطن بعد غد (الخميس) على ملعب نادي الباطن ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. من جانب آخر يغيب اللاعب عبدالعزيز البيشي عن مباريات الفريق الاتحادي أمام الباطن وضمك في الجولتين القادمتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأيضاً عن مباراة الشباب يوم (الإثنين) القادم على ملعب الشرائع ضمن إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يأتي ذلك عقب تعرضه للإصابة وخضوعه للعلاج والراحة لمدة أسبوعين.

وعلى الصعيد ذاته، يخضع الرباعي أحمد حجازي، وحمدان الشمراني، ومهند الشنقيطي، وغاري رودريغيز للعلاج المكثف، على أن يتحدد مدى إمكانية مشاركتهم في لقاء الباطن القادم في الدوري من عدمه.

من جانب آخر، بدأ المدرب كاريلي في تنفيذ مخططاته لمواجهة الباطن، إذ أجرى مناورة كروية ركز من خلالها على تطبيق بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في اللقاء، ولم يستقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة القادمة في الدوري، إذ سيجري مناورة كروية اليوم سيحدد من خلالها العناصر الأساسية التي سيلعب بها لقاء الباطن القادم في الدوري.