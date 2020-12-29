شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلاحق المسيئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، شرع برصد التغريدات المسيئة تجاه رئيسه ياسر المسحل، من بعض المغردين على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لتحويلها للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديمها للجهات المختصة، جاء ذلك بعد أن قام بعض المغردين بتداول مقطع قديم للمسحل أثناء برنامجه الانتخابي قبل نحو عامين أمام الجمعية العمومية، حيث تطرق المقطع للحديث عن التحكيم.



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