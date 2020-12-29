شكرا لقرائتكم خبر عن «الملز» يحتضن مواجهة الهلال والشباب في الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقررت إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والشباب المقرر موعدها يوم (الخميس) القادم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب انتهاء أعمال الصيانة الشتوية التي تقوم بها وزارة الرياضة

ويعتبر لقاء الهلال والشباب ثاني مواجهة «ديربي» يحتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، إذ سبق أن أقيمت عليه مباراة الشباب والنصر ضمن الجولة الثالثة، وانتهت بفوز الشباب 2/1.

ويشكل لقاء الديربي القادم بين الهلال والشباب أهمية كبيرة لكلا الفريقين اللذين يتطلعان لتحقيق الفوز والمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.