شكرا لقرائتكم خبر عن «الملز» يحتضن مواجهة الهلال والشباب في الدوري والان مع التفاصيل
ويعتبر لقاء الهلال والشباب ثاني مواجهة «ديربي» يحتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، إذ سبق أن أقيمت عليه مباراة الشباب والنصر ضمن الجولة الثالثة، وانتهت بفوز الشباب 2/1.
ويشكل لقاء الديربي القادم بين الهلال والشباب أهمية كبيرة لكلا الفريقين اللذين يتطلعان لتحقيق الفوز والمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.
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