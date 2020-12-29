شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يخضع لجراحة اليوم و14 غرزة لـ عطوة عقب مواجهة الاهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسام عاشور، لاعب فريق الاتحاد السكندرى، لعملية جراحية فى الوجه، اليوم الثلاثاء، بأحد المراكز الطبية فى القاهرة، عقب الإصابة القوية التى تعرض لها خلال مباراة فريقة أمام الاهلي فى بطولة الدورى الممتاز أمس.

بينما قام عمرو الأشمل، الدكتور الخاص بفريق الاتحاد السكندرى، بعمل 14 غرزة للاعب محمد عطوة، عقب كرة مشتركة بينه وبين زميله حسام عاشور، على أثرها غادر اللاعب المباراة، وتم التوجه به إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من ملعب الاهلي السلام.

وحقق فريق الأهلى فوزا عريضا على نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

وبهذا الفوز يعتلى نادي الاهلي صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما بقى نادى الاتحاد عند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر.