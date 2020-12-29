شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ محمد صلاح وفى 2021.. ومشكلات تواجه موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بسنت يوسف خبيرة التارو، إن هناك توقعات بأن إصابات فيروس كورونا ستزيد كثيرا في عام 2021، وكذلك ستحدث زيادة فى الوفيات، كما أن زيادة الإصابات ستكون بشكل مفاجئ، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه لن يكون هناك تشكيل حكومة في لبنان ولا بد أن يحدث شيء من التنازلات أو دمج شيء، كما ستحدث مواجهات وتستجد ظروف أخرى في 2021.

وذكرت أن هناك توقع بأن محمد صلاح سيترك ليفربول عاجلا أم آجلا، فلو لم يكن هذا العام سيكون العام التالى، ولن يترك ليفربول بسبب العروض، حيث هناك وضع سيتغير، قد يكون لديه.

وعن الرزق فى 2021، ذكرت أنه سيكون هناك رزق لن يكون سهلا ولكنه موجود، وقد يكون هناك قرارات بالخير، مشيرة أن ليبيا ستشهد بدايات استقرار.

وذكرت أن هناك توقعات كبيرة بأن يحصل بيراميدز على الدورى، واسمه سيعلو فى العام الجديد، كما أن موسيمانى سيكمل مشواره مع الأهلى كما سيكون لديه مشكلات، كما أن منتخب مصر سيكون مستواه جيدا وسيثبت وجوده.

ولفتت إلى أن الفنانة شيرين ستعانى من ضغوط، وأنغام سيكون لها بيت جديد سيرتبط بمشوار أو سفر ولن تضع نفسها في مشكلات في 2021.

وتابعت: "مصر لن ترى كوارث تماثل ما رأيناه فى 2020، وأى شيء سيحدث سيكون بشكل محدود".