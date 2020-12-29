شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى ردا على إبراهيم حسن: لماذا لم يتوج الأهلى بأفريقيا منذ 7 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلي، على إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندري، بعد مباراة الاهلي والاتحاد التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث بالدورى.

وقال إبراهيم حسن، خلال المؤتمر الصحفى: "إنه لو عم حارث مسك الأهلى هيكسب بطولات، موسيمانى لو درب أى فريق فى الدورى سيتم إقالته بعد مباراتين".

ورد موسيمانى قائلا: "أحترم رأى إبراهيم حسن، ممكن يتقال على ريال مدريد وبرشلونة والسيتى، لكن فى كرة القدم مفيش الكلام ده، ولو ده الوضع كنا أخدنا 7 سنين فاتوا بطولة أفريقيا، وأنا أحترم دائما الخصم".

وقال بيتسو موسيمانى، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "الاتحاد لديه مدرب مميز وقوى وخاض اللقاء بالطريقة التى تدربنا عليها، والمباراة كانت أشبه بحلبة الملاكمة، وحافظنا على تركيزنا وطاقتنا لأن مواجهة الاتحاد صعبة جدا بدنيا وكأنها مباراة ملاكمة ولكن العاصفة بتهدى ومن هنا نستطيع تحقيق أهدافنا" واستغللنا تقدمهم وترك المساحات خلفهم".

ونجح النادى الأهلى فى التقدم على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى الشوط الأول من المباراة، المقامة حاليا على معلب الأهلى والسلام، فى إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الأهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

بهذا الفوز اعتلى نادى الاهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما بقى نادى الاتحاد عند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر.