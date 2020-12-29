شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يختار على معلول "نسر" مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صفحة النادي الاهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اختيار التونسى على معلول جناح أيسر الفريق الأحمر نسرا لمباراة الاتحاد السكندري، التى أقيمت أمس فى بطولة الدوري الممتاز وحقق المارد الاحمر فوزا عريضا على نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين على ملعب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول، وبهذا الفوز يعتلى نادى الاهلي جدول الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما بقى نادى الاتحاد عند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر.

وعلى جانب آخر أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن نادى الاتحاد السكندرى لديه مدرب مميز وقوى ولعب بالطريقة التى ذاكرناها، فى المباراة التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث بالدورى.

وقال بيتسو موسيمانى، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "الاتحاد لديه مدرب مميز وقوى وخاض اللقاء بالطريقة التى تدربنا عليها، والمباراة كانت أشبه بحلبة الملاكمة، وحافظنا على تركيزنا وطاقتنا؛ لأن مواجهة الاتحاد صعبة جدا بدنيا وكأنها مباراة ملاكمة، ولكن العاصفة بتهدى ومن هنا نستطيع تحقيق أهدافنا، واستغللنا تقدمهم وترك المساحات خلفهم".