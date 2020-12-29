شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: مينفعش عقد طارق حامد يكون 15 مليونا واللى بيلعب جنبه ياخد 60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى تامر عبد الحميد "دونجا" لاعب فريق الزمالك السابق، اندهاشه من المبلغ الذى يرغب التونسى فرجانى ساسى فى الحصول عليه من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذى يقرب من 60 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

وأوضح تامر عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من غير الطبيعى أن يحصل طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك على 15 مليون جنيه فى الموسم، بينما اللاعب الذى سوف يتواجد بجانبه داخل أرض الملعب يحصل على 60 مليون جنيه، والجمهور الأبيض يطالب الإدارة الحالية بتجديد عقود اللاعبين دون النظر لقيمة الأموال المطلوبة لذلك.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود مخطط من قِبَل الدحيل القطرى لخطف فرجانى ساسي نجم خط وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وحسبما نشرت صحيفة "العرب" القطرية، فإن مسئولى الدحيل تواصلوا مع وكيل فرجانى ساسى لبحث ضم اللاعب فى يناير.

وأضافت الصحيفة، أن الدحيل يخطط لضم أكثر من لاعب فى يناير لدعم صفوفه قبل منافسات كأس العالم للأندية الذى سينطلق فى فبراير المقبل.

وكان نادى الزمالك قد أكد فى وقت سابق، أن الإدارة المؤقتة بصدد الانتهاء من مستحقات اللاعب التونسى فرجانى ساسى خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لحسم ملف التجديد له، بعد تأكيد اللاعب رغبته فى الاستمرار بين صفوف الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة.

واستبعد مسئولو الزمالك توقيع فرجانى ساسى لأى نادٍ خلال يناير المقبل قبل 6 أشهر من العقد الحالى للزمالك؛ لأننا نشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين فى الفترة الحالية، ولا يريد الرحيل عن النادى.