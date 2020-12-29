شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: طريقة "الحزام" اتفهمت بشكل خطأ ولا يوجد بديل مناسب لـ حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن طريقة "الحزام" الذى أشار لها عبر موقع التواصل الاجتماعى، تم فهمها بشكل خطأ من قِبَل الجمهور باعتبارها طريقة لعب تعتمد على غلق مساحات الملعب أمام الزمالك، واللعب على الهجمات المرتدة.

وعن مصير حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، قال فرج عامر، خلال تصريحات تليفزيونية: "لا مانع من رحيل حسام حسن، ولكن فى حال وجود عرض مالى كبير وموافقة الجهاز الفنى، ولكن حتى الآن نتمسك بوجوده بالفريق لنهاية الموسم الحالى؛ لعدم وجود البديل المناسب".

وأشار فرج عامر إلى أن فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الزمالك سبب التفوق فى مباراة اليوم أمام سموحة وظهور الإرهاق على لاعبى الفريق السكندرى.

فيما يرى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن الأخطاء الفردية المبكرة للاعبيه كلفت فريقه الهزيمة من الزمالك، مشددا على أنه لا يليق بلاعبى الفريق السكندرى الوقوع فى مثل تلك الأخطاء بالمباريات، ويجب تدارك ذلك بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وكشف أحمد سامى، خلال تصريحات صحفية، عن غضبه من الهزيمة بهدفين مقابل لا شىء من الزمالك فى أول عشر دقائق، والفشل فى إحراز الأهداف بالشوط الثانى، وهذه أول خسارة للفريق بعد 13 مباراة.

وأبدى أحمد سامى اندهاشه من هدف أحمد فتوح، لاعب الزمالك، ونجاحه فى الاختراق وسط لاعبى سموحة.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط فى المركز الثالث بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط فى المركز الثامن.