أول تعليق من كهربا بعد تصدر جدول هدافي الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمود كهربا لاعب الأهلي على فوز فريقه على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين والمؤجلة من الجولة الثالثة بجدول الدوري. وقال كهربا بعد تألقه في المباراة وتسجيل الهدف الأول الذي مهد طريق المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بالموسم الحالي: "الحمد لله" ويعتلي كهربا صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري برصيد 3 أهداف مع زميله محمد شريف والزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة. ارتقى كهربا لصدارة الهدافين بعدما سجل هدفا للأهلى في الدقيقة 18 من عمر مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت مساء الإثنين على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري وانتهت بخسارة زعيم الثغر برباعية نظيفة ونفس الحال ينطبق على محمد شريف الذى أحرز هدفا في الدقيقة 60. وحلق نسر الأهلى في الصدارة برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاث انتصارات متتالية أمام المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بينما حل الجونة في المركز الثانى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاءين وتعادل مثلهما وجاء الزمالك ثالثا برصيد 9 نقاط من انتصارين أمام المقاولون وسموحة وتعادل وحيد أمام بيراميدز.

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