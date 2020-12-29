شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية: لدينا وقت لإقناع الفيفا بتأجيل انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، موقف انتخابات اتحاد الكرة في ظل قرار عدم عقد أي جمعيات عمومية في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال حطب، "قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الجمعيات العمومية هو قرار سيادي ونحترمه وكل الدول تقوم بذلك لحماية المواطنين من فيروس كورونا ".

وأضاف هشام حطب خلال تصريحات تلفزيونية،"الجميع يجب أن يلتزم بهذا القرار، ويحترم قرارات الحكومة، لأن هذا قانون دولتنا، ونحاول أن نتواصل مع الفيفا بخصوص هذا الشأن لنطلب منهم التأجيل، فبعض الدول تم تأجيل الانتخابات لها، مثل الهند وسلطنة عمان، لبعد بطولة طوكيو 2021" .

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية،"الجميع سيتواصل مع فيفا أولهم المهندس أحمد مجاهد، أو وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، حتى اللجنة الأولمبية و نحن لم نتدخل كلجنة أولمبية، والفيفا لم تقتنع بأسبابنا، ولكن لدينا مساحة من الوقت لإقناع الفيفا بتأجيل انتخابات اتحاد الكرة، وأتصور أنهم سيقبلوا المقترحات بالتأجيل".