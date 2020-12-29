شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مديرا فنيا للقناة بعد استقالة تامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى القناة، برئاسة عماد الخواجة، تعيين محمد صلاح مديرا فنيا للفريق الكروى، بعد الاستقالة التى تقدم بها المدير الفنى السابق تامر مصطفى، وجاء تشكيل الجهاز الفنى، كما يلى: جميل فتحى مدير الكرة، محمد صلاح مدير فنى، سعيد عبد العزيز مدرب عام، عبد الشافى إبراهيم مدرب حراس مرمى.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفنى الجديد مهمته مع نادى القناة بداية من الثلاثاء.

وتقدم الجهاز الفنى لنادى القناة، بقيادة تامر مصطفى، باعتذار رسمى عن استكمال مهمته مع نادى القناة.

ووجه مجلس إدارة نادى القناة، برئاسة عماد الخواجة، خالص الشكر والتقدير لكامل أفراد الجهاز الفنى، بقيادة الكابتن تامر مصطفى، ومعاونيه رضا الفداوى ومحمد رؤوف وصبحى توفيق مدرب الحراس على فترة عملهم داخل نادى القناة .

وأكدت إدارة نادى القناة على كامل احترامها وتقديرها للجهاز الفنى السابق، بقيادة كابتن تامر مصطفى، الذين عملوا بكل حب وتفان وجهد، ولكن التوفيق لم يحالفهم.