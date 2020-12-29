شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والاتحاد.. شاهد صدمة حسام حسن بعد صاعقة "كهربا" فى شباك سيد البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاهلي والاتحاد

دخل حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندري، فى صدمة بعد الهدف الأول الذى استقبله فريقه أمام الأهلى، وسجله محمود عبد المنعم "كهربا"، حيث التقطت عدسة

"الخليج 365"لحظة انفعال العميد على لاعبيه وإسداء النصائح لهم.

اعتلى الأهلى جدول الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاث انتصارات متتالية أمام المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، بينما حل الجونة في المركز الثانى برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاءين وتعادل مثلهما، وجاء الزمالك ثالثا برصيد 9 نقاط من انتصارين أمام المقاولون وسموحة وتعادل وحيد أمام بيراميدز.

وتحدث حسام حسن، فى تصريحات تليفزيونية على المباراة، قائلا: "مباراة الأهلى للنسيان وشهدت الكثير من الأخطاء غير الطبيعية، وكل أهداف الأهلى جاءت من أخطاء من اللاعبين، وكلنا نتحمل المباراة والنتيجة، وكان من المفترض أن يتم إبلاغنا منذ فترة بمباراة الأهلى للإعداد لها، ودرست فريق إنبى 4 أيام، ثم فوجئت بتغيير المباراة ومواجهة الأهلى، والمفروض مستعدين لكل المباريات، ولكن ما يحدث أشبه بالاتفاق بين الأصدقاء للعب فى ملعب بالحجز وليست بطولة".

وقال: "أقول للمسئولين عن الكرة المصرية لا داعى لإجراء قرعة طالما تحدث تأجيلات، وما زال هناك تخبط فى الكرة المصرية يرفعون شعار لا للتأجيل، ثم يتم تأجيل مباراة بعدها بساعة.. لماذا لم يتم الرجوع إلينا كما استشاروا الأطراف الأخرى".

وشدد العميد على أنه لم تصدر منه أى تصريحات ضد موسيمانى، قائلا: "أحترم جميع المدربين، وموسيمانى مدرب محترف جدا، وأنا أحترمه جدا، ولا أستطيع أن أقيّم أى مدرب أو فريق آخر، والمدرب الأجنبى لازم نحترمه ولازم نستفيد منه لأنه أفضل من الموجودين".