شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: لم أتوقع رباعية الأهلى وموسيماني لم يقدم أداء جيدا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أنه لم يتوقع الهزيمة أمام النادى الأهلى برباعية نظيفة فى بطولة الدوري، وقال حسن فى تصريحات تليفزيونية: "طوينا صفحة مباراة الاهلى ونفكر فى المباريات المقبلة، ونسعي للفوز فى كل المباريات، ونقدم كرة قدم محترمة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أخطاء".

وأضاف: "نبحث دائما عن الفوز أمام أى فريق واللاعب المصري تركيزه قليل جدا عكس الأوروبى، وهناك أخطاء غريبة للغاية للاعبين أمام الاهلي".

وأكد أن الاهلي يمتلك إمكانيات عالية من اللاعبين مشددا على لعب الفريق الأحمر بثلاثة لاعبين فى خط الوسط يدل على احترام الفريق السكندري، مضيفا: "الهدف الأول للأهلى أربك حساباتنا وموسيماني احترمنا بسبب لعبه بثلاثة لاعبين فى خط الوسط، وكانت هناك أخطاء فى التمريرات تسببت فى أهداف علينا". وتابع: "كنا نسعى للفوز من أول دقيقة والخسارة واردة أمام أى فريق وليس الاهلي فقط وكان هناك العديد من اللاعبين خارج حالتهم الفنية نهائيا".

وأشار إلى أن الأهلى فاجأ الدوري المصري بالتعاقد مع مدرب من جنوب أفريقيا، لافتا إلى عدم تقليله لبيتسو موسيماني، مشيرا إلى أن الأهلى لم يقدم اداء جيدا حتى الآن مع موسيماني والدليل فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك وفى نهائي الكأس أمام طلائع الجيش".

وقال: "طالما موسيماني تولى تدريب الأهلى فمن الطبيعي أن يكون مدرب جيد وأى شخص يستطيع الحصول على بطولات مع القلعة الحمراء".