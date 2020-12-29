شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال:الزمالك صنع اسم ساسي.. ومحمد شريف هيخلص على مروان وصلاح بالاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد العال، نجم الاهلى والزمالك السابق، أن الفريق الأبيض دائما بمن حضر، وأى لاعب يستطيع تعويض الغائب، وذلك بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد، وقال عبد العال فى تصريحات تليفزيونية": "فرجانى ساسى بيشحت كورة على مدار الموسم الماضى، بعد الإصابة القوية التى تعرض لها والزمالك صنع اسمه وأعاده إلى التألق مرة أخرى".

وأضاف: "لم نشعر بغياب طارق حامد وفرجانى ساسى ومصطفى محمد ومشكلة الأندية الكبرى دائما تتعلق بالنجوم، والزمالك لن يقف على رحيل أى لاعب".

وطالب رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق مسؤولى القلعة البيضاء بالموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، قائلا: "أوافق على رحيل مصطفى محمد من أجل حل الأزمة المالية والتجديد لفرجانى ساسى وأوباما وأشرف بن شرقى من الممكن أن يتعرض اللاعب للإصابة ولا يستطيع النادى الاستفادة منه".

واستطرد: "حميد أحداد ظهر بشكل رائع أمام سموحة ومن الممكن أن يكون بديلا لمصطفى محمد ويجب الموافقة على احترافه فى يناير"، مشددا على أن محمد شريف لاعب الفريق الأحمر يظهر بشكل مميز للغاية مع القلعة الحمراء منذ عودته من الإعارة.

وقال: "محمد شريف يتميز بالسرعة والقوة ولديه إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله لأن يكون مهاجم مصر الأول ويلعب للمنتخب الوطنى".

واضاف: "إذا استمر تألق محمد شريف مع الأهلى فى الفترة المقبلة فلن يحصل مروان وصلاح محسن على فرصة نهائيا مع الفريق الأحمر".