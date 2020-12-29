شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أبراج عن توقعات عام 2021: الأهلى والزمالك لن يحصلا على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بسنت يوسف خبيرة التارو، إنها تتوقع حسب ورق التارو، إن يخسر النادى الأهلى الدورى هذا الموسم، مضيفة أن الزمالك سيشهد استقرارا فى عام 2021، وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن نادى الزمالك سيعود لمجده ويعود للاستقرار، مضيفة أن الزمالك احتمال أيضا عدم حصوله على الدورى، معلقة: "في فترة الدورى نادى الزمالك هيبقى مرتاح". وعن وضع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن في 2021، قالت إنه ستحدث له مشاكل داخلية، موضحة أنه قد يحدث انقسام كبير في أمريكا بعد قرار معين.

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