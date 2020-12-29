شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نرحب باحتراف مصطفى محمد وساسى يتسلم مقدم التجديد خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، إن الإدارة الحالية، تراجعت عن شرط احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بعد أولمبياد طوكيو 2021، لافتًا إلى إن اللاعب يرغب فى خوض تجربة الإحتراف لذلك تراجعت الإدارة عن التمسك بهذا الشرط فى الوقت الحالى.

أضاف عصام سالم خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"،: الزمالك أصبح مرحب باحتراف مصطفى محمد، ولكن بشروط يجب أن تتوفر فى العرض المقدم للاعب، حتى يتم الموافقة عليه بشكل رسمى.

تابع المتحدث باسم نادى الزمالك، إن عرض نادى سانت اتيان الفرنسى المقدم لمصطفى محمد وصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون دولار نسبة المشاركة والأهداف، إلا إن الزمالك يطمح فى زيادة العرض من الناحية المادية، حتى يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك.

وعن تجديد تعاقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، أكد عصام سالم إنه تحدث مع المدير المالى لنادى الزمالك، أنه خلال يومين سيغلق هذا الملف ويتم الإعلان عن تجديد اللاعب، بعد أن يحصل على النسبة التى تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى إن ساسى يرحب بالاستمرار مع الفارس الأبيض، خاصة وإن زوجته مقيمة فى مصر وترغب فى الاستمرار.

أردف المتحدث باسم الزمالك، أن فرجانى ساسى نجم كبير، ومطلوب فى العديد من الأندية العربية، ونادى الدحيل القطرى يرغب في ضم اللاعب للاستعانة به في مونديال الأندية، إلا إن ساسى يفضل الاستمرار مع الزمالك.

كما أكد عصام سالم إنه تم الاتفاق مع يوسف أوباما على تجديد تعاقده هو الأخر، والاستمرار مع الفريق، إلا إن الأمر يتوقف على الأمور المادية وانتعاش خزينة النادى خلال الأيام المقبلة، ليتم التجديد والإعلان رسميًا.