شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن اسم الطبيب الجديد للفريق الأول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مسئولو النادي الأهلى، اسم الطبيب الجديد الذي سيتولى منصب رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد استقالة الدكتور خالد محمود عقب نهاية الموسم الماضي، والاستعانة بأحد أطباء فرق الشباب بشكل مؤقت لحين اختيار الطبيب الجديد.

ورشح الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، أكثر من طبيب على مسئولي القلعة الحمراء لاختيار أحدهما لتولي المنصب الجديد، على أن يقوم النادي بالكشف عن هوية الطبيب الجديد اليوم الثلاثاء.

ويبدأ مسئولو النادى الأهلى إعادة ترتيب أوراقهم بشأن الصفقات المزمع إبرامها فى الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية ومباراتى السوبر المصرى والأفريقي، بعد فشل صفقة شراء الأوروجويانى جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، بسبب مغالاة إدارة ناديه فى مطالبهم المالية.

ويضع مسئولو النادى الأهلى خطة بديلة لتدعيم هجوم النسور الحمر بعد فشل صفقة سيرينو، التى كانت الخيار الأول للجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، وكانت تضع لجنة التخطيط بالأهلى بالاتفاق مع الجهاز الفنى أكثر من خطة بديلة للسير عليها حال فشل صفقة سيرينو.

وتشمل الخطة البديلة التفاوض مع الجنوب أفريقى كيجان دوللى جناح مونبيليه الفرنسي، والذى سيفتح الأهلى مع ناديه خط مفاوضات لمعرفة طلباته المالية تمهيدا للتعاقد معه، لاسيما أن موسيمانى يعرف إمكانيات اللاعب جيدا بعدما سبق له تدريبه وقت وجوده فى صن داونز وقبل احترافه بأوروبا.

وثانى الخيارات المطروحة لتدعيم هجوم الأهلى هو التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم ستاندرلييج البلجيكي، والذى كان هدفا للأهلى قبل أن يفضل ناديه بيعه لستاندرلييج عن انتقاله للأهلى منافسه بالبطولات الأفريقية، وثالث الخيارات المطروحة هو التعاقد مع الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة، والذى نال إعجاب الجهاز الفنى للأهلي، ويضعه فى حساباته تمهيدا لفشل التعاقد مع لاعبى الخطة "أ"، والخطة "ب".

كما يتواجد التوجولى لابا كودجو مهاجم العين الإماراتى ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم هجوم الأهلى فى الانتقالات الشتوية القادمة، لاسيما أنه يقدم عروضا طيبة ومن أبرز المهاجمين على الساحة الرياضية، وأخيرا السورى عمر السومة مهاجم الأهلى السعودى ضمن الحسابات المطروحة لتدعيم هجوم الأهلي، لاسيما مع انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالى وعدم تجديد عقده حتى الآن.