شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطمئن جمهور الاهلي على حالة طاهر بعد إصابته بمباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامى أحمد شوبير على طمأنة جمهور وعشاق النادى الأهلى على الحالة الصحية لنجم الفريق طاهر محمد طاهر، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندرى، وكتب عبر تويتر: " طاهر محمد طاهر كدمة قوية ف الضلع حمد الله على السلامة"، ليؤكد بذلك أن الإصابة لم تتخط مجرد الكدمة رغم قوتها خلال مجريات اللقاء.



شوبير عن حالة طاهر محمد طاهر

وخرج فريق الاهلى بالعديد من المكاسب بعد الفوز العريض الذى حققه النسور الحمر على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين على استاد الاهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من عمر الدوري، والتى شهدت استعادة الاهلي للقمة بتحقيق 3 انتصارات متتالية.

وظهر الاهلي بمستوى قوى فى مباراة زعيم الثغر فى ليلة عودة بيتسو موسيماني لقيادة المارد الأحمر، ورغم الغيابات الكثيرة التى ضربت صفوف المارد الأحمر مثل جونيور أجايي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامى ربيعة، ومع ذلك يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على لقبه المفضل.

فالفوز برباعية على الاتحاد السكندري، يعد الفوز الأكبر للمارد الأحمر في تاريخ مواجهاته ضد حسام حسن، حيث لم يسبق لأي مدرب قاد الأهلي أن يهزم حسام حسن بالأربعة مع أى من الفرق التى تولى تدريبها من قبل.