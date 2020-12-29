شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: إصابة حسام عاشور صعبة والزمالك لم يطلب عودة رزاق سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن الإصابة التى تعرض لها حسام عاشور صعبة للغاية، وسيخضع لأشعة مقطعية.

وقال حسن فى تصريحات تليفزيونية: "حسام عاشور لديه روح عالية للغاية والإصابة صعبة، ونتمنى الاطمئنان عليه من خلال الأشعة المقطعية، ونشكره على روحه العالية".

وعن عودة رزاق سيسيه للزمالك: "الأبيض لم يطلب حتى الآن عودة اللاعب الإيفواري، ودفعنا ثمن استعارة اللاعب للقلعة البيضاء لمدة موسم".

وأكد إبراهيم حسن أن الأهلى يمتلك إمكانيات عالية من اللاعبين، مشددا على أن لعب الفريق الأحمر بثلاثة لاعبين فى خط الوسط فى مباراته أمام الاتحاد يدل على احترامه للفريق السكندري. وقال حسن: "الهدف الأول للأهلى أربك حساباتنا وموسيمانى احترمنا؛ بسبب لعبه بثلاثة لاعبين فى خط الوسط، وكانت هناك أخطاء فى التمريرات تسببت فى أهداف علينا". وأضاف: "كنا نسعى للفوز من أول دقيقة، والخسارة واردة أمام أى فريق وليس الأهلى فقط، وكان هناك العديد من اللاعبين خارج حالتهم الفنية نهائيا".

وشدد على أن الأهلى فاجأ الدوري المصري بالتعاقد مع مدرب من جنوب أفريقيا، مشددا على عدم تقليله لبيتسو موسيماني، مضيفا: "الاهلي لم يقدم أداء جيدا حتى الآن مع موسيماني، والدليل فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك وفى نهائي الكأس أمام طلائع الجيش".

وتابع: "طالما موسيماني تولي تدريب الاهلي فمن الطبيعى أن يكون مدربا جيدا وأى شخص يستطيع الحصول على بطولات مع القلعة الحمراء".