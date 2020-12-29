شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يلبى رغبة مشجع زملكاوى ويدعو نجله لاختبارات ألميريا الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رغبة أحد مشجعى نادي الزمالك، بالسماح لنجله بالتواجد في اختبارات نادي ألميريا الإسباني في الفترة القادمة، حيث قام بنشر مقطع فيديو استقبله من والد الطفل يستعرض فيه نجله مهاراته بالكرة.



تركي آل شيخ يلبي رغبة مشجع زملكاوي

ونشر تركي آل شيخ رسالة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وأرفق معها مقطع الفيديو الذى يتضمن مهارات الطفل، وقال فيها : "بعث لي والدك مقطع الفيديو لك وصور من تمارينك ادعوك ووالدك بعد زوال جائحة كورونا لخوض اختبارات ناشئي نادي الميريا إذا نجحت في الاختبارات سأتبنى موهبتك شخصيًا.. بالتوفيق .. هدفي دعم اي موهبه عربيه واكثر مايسعدني نجاح اي شخص اقدم له الدعم لان نجاحه من نجاحي ... احب النجاح اكثر من حبي لنفسي".



تركي آل شيخ

في سياق آخر، أكد تركى آل الشيخ، أنه لم يتدخل في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة وصفقة سيرينو للنادى الأهلى المصرى، موضحًا أنه لم يتدخل في الصفقة ولم يطلب منه.

وقال تركى آل الشيخ، عبر صفحته بموقع فيس بوك: "بالنسبة لكرة القدم بما يخص داخل المملكة العربية السعودية، أنا خارج المشهد تمامًا وليس لى أي علاقة بأى نادٍ سعودى، وآخر مرة استقبلت نادى الهلال عندما حصل على كأس آسيا ولسبب معين".

وأضاف: "بالنسبة لمصر، أنا بعيد تمام عن المشهد فى الكرة بمصر، وكلمونى الكثير من الإخوان وأنا رافض أنى أدخل في أي شيء في مصر، أنا عندى نادى ألميرا في أوروبا ومركز فيه".

وأوضح: "ولكن بالنسبة أتعرض علىّ اللاعب مصطفى محمد من نادى الزمالك وأنا رافض التدخل في الصفقة وأنا لا أريد التدخل في أي صفقة، وأنا لا أريد التدخل في أي صفقة تخص الكرة في مصر".

واستطرد: "أما بالنسبة للنادى الأهلى المصرى أنا مشجع ومحب من القدم وأنا لم أتدخل في أي صفقة وهناك اليوم من يصطادون في الماء العكر ويدخلونى في صفقة سيرينو وتحويل مسار الصفقة للهلال السودانى، واسمى دائمًا يتحط في جملة مفيدة غير حقيقية".

وأشار "أنا لم يطلب منى شيء ولو طلب منى سأساهم بمحبتى لمصر والنادى الأهلى وأتمنى أن يحقق نتائج في كأس العالم للأندية ولو طلب منى التدخل في صفقة سيرينو وأى أي صفقة أخرى لم أتأخر لحظة واحدة ولكن لم يطلب منى.. لا أتدخل في موضوع لم يطلب منى".

وأفاد: "لم يلدغ مؤمن من حجر مرتين، ولم اسمع بصفقة سيرينو إلا عن طريق الإعلام وأتمنى التوفيق للأهلى المصرى والسوداني وأن يحقق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية".