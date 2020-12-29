شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: المنافسة بين مروان محسن ومحمد شريف فى صالح الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سامى قمصان، مدرب مساعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي، بطريقة تعامل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى، مع لاعبى الفريق، مؤكدًا أن المدرب يمنح اللاعبين دوافع كبيرة من أجل تقديم أفضل ما لديهم، والظهور بأفضل المستويات.

وأضاف قمصان، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، أن جميع لاعبى الأهلى يتنافسون بشرف على المشاركة، ويبحثون عن تثبيت أقدامهم فى الملعب، لافتًا إلى أن تلك النقطة من أهم الإيجابيات لبيتسو موسيمانى.

وتابع مدرب الأهلى تصريحاته، إن هناك منافسة قوية بين مروان محسن ومحمد شريف على قيادة هجوم الأهلى، لافتًا إلى أن تلك المنافسة تصب فى صالح الفريق بشكل عام.

وأعرب سامى قمصان، عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ستاد الاهلي والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلي فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

بهذا الفوز يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما بقى نادى الاتحاد عند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر.