إبراهيم حسن يفسر تصريحاته بشأن موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالاتحاد السكندري، أنه لم يقلل من إمكانيات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مشيرا إلى أن تصريحاته تم تحريفها.

وقال حسن، في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "TEN": "قلت أن الأهلي فاجئ الدوري المصري بالتعاقد مع مدرب من جنوب إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي ومصر، بعدما اعتاد على التعاقد مع مدربين من أوروبا ومصر".

وأضاف: "لم أقل أن موسيماني سيئ، قلت أن الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا كان سيئا، وكان كذلك في مباراتي طلائع الجيش والاتحاد السكندري بنصف نهائي ونهائي كأس مصر، وقلت أنه لم يقدم أي مباراة جيدة مع موسيماني حتى الآن".

وتابع: "لم أقلل من إمكانيات موسيماني وتصريحاتي تم تحريفها، موسيماني لم يستيقظ بعد تعافيه من كورونا ليضع خطة جديدة لمواجهة الاتحاد، كما أن هناك مدربين بإمكانيات قليلة قادوا الأهلي لفترة مؤقتة ليفوزا ببطولات مع الأهلي ويذهبون معه إلى كأس العالم للأندية".

وأكمل: "لم أصرح بأن موسيماني سيرحل عن الأهلي بعد مباراتين، قلت أنه إذا تولى تدريب أي فريق آخر بعيدا عن الأهلي أو الزمالك من الوارد أن يخسر أو يتعادل وسيرحل بعد مباراتين".

وأتم إبراهيم حسن قائلا: "موسيماني يملك أفضل اللاعبين في مصر، كما أن مساعده نجح في الفوز بمباراتين أحدهما خارج ملعبه في دوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن موسيماني قاد الأهلي للفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة وينفرد بالصدارة بفارق نقطة واحدة عن الجونة الوصيف ونقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث.