مصدر يكشف لمصراوي حجم إصابة طاهر محمد طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر لمصراوي إن الفحص الطبي الذي خضع له طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أثبت إصابته بكدمة في الضلوع.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن الأشعة التي أجراها طاهر أكدت عدم تعرض اللاعب لأي كسور أو شروخ وأن ما يعاني منه عبارة عن كدمة قوية فقط.

وأنهى المصدر بإن طاهر سيتحدد مشاركته في التدريبات فور التخلص من الآلام مشدداً على أن غيابه عن التدريبات لن يطول.

وكان طاهر محمد طاهر قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 30 متأثرا بالإصابة وحل زميله حسين الشحات بديلا له.