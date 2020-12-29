يحيى خالد يودع.. كييل يضرب موعدا مع برشلونة في نهائي أوروبا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل كييل الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد الفوز على فيزبريم المجري بنتيجة 36-35، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نصف نهائي البطولة الأوروبية على صالة لانكسس أرينا بمدينة كولونيا الألمانية.

وشهد اللقاء مشاركة متميزة ليحيي خالد الظهير الأيسر لمنتخب مصر الذي نجح في إحراز 5 هدف من 5 تسديدات، كما صنع أكثر من هدف لزملائه خلال المباراة.

وتقدم كييل في الشوط الأول بنتيجة 18-13، لكن الشوط الثاني الذي شهد ظهور يحيي خالد نجم منتخب مصر، نجح فيزبريم في إدراك التعادل ومن ثم التقدم في النتيجة 28-24، لكن كييل نجح في العودة وتقدم بفارق هدف عند النتيجة 29-28، لينجح الفريق المجري في إدراك التعادل بنتيجة 29-29.

ليتم اللجوء إلى وقت إضافي، حيث تفوق رفاق يحيي خالد في الوقت الإضافي الأول بفارق هدفين بنتيجة 34-32.

ولم يحافظ فيزبريم المجري على تفوقه خلال الوقت الإضافي الثاني، الذي شهد عودة لكييل الألماني الذي تقدم قبل نهاية اللقاء بنتيجة 36-35، ولم ينجح الفريق المجري في إدراك التعادل.

ليفرط رفاق يحيي خالد في تحقيق فوز كان في المتناول.

وسيلتقي كييل الألماني مع برشلونة الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد غدا الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء، وسيبحث الفريق الألماني عن تحقيق لقب غائب عنه منذ 2012 بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 26-21.

بينما يأمل برشلونة في تعزيز رقمه القياسي بتحقيق اللقب العاشر له في دوري أبطال اوروبا لكرة اليد كأكثر الأندية المتوجة باللقب.

وكان أخر لقب للفريق الكتالوني تحقق أمام فيزبريم المجري في 2015 بنتيجة 28-23.

بينما يلتقي فيزبريم المجري مع سان جيرمان على المركز الثالث غدا الثلاثاء في تمام السابعة مساء.