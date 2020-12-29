الزمالك يُعلن.. عرض مصطفى محمد وصل إلى 5.5 مليون دولار بالإضافات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن العرض المُقدم لشراء مصطفى محمد من نادي سانت اتيان الفرنسي بلغ 5.5 مليون دولار بالإضافات.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال سالم :"ليس لدينا أي اعتراض على احتراف مصطفى محمد، لديه رغبة مشروعة ونحترمها، لكننا نسعى للحصول على المقابل المُناسب".

وأضاف متحدث الزمالك الرسمي قائلاً :"العرض عبارة عن 4 مليون دولار قيمة الصفقة بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار عبارة عن إضافات يحصل عليها النادي عند مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات وتحقيق الإنجازات وتسجيل الأهداف".

وتابع سالم :"لا توجد مشكلة في الوقت الحالي بشأن تجديد عقود بعض اللاعبين، اتفقنا مع فرجاني ساسي ووكيله على التجديد والبقاء، وننتظر ضخ أموال في الفترة المقبلة في خزائن الزمالك لإتمام التعاقد الجديد".

وأتم سالم :"نفس الأمر ينطبق على يوسف أوباما حيث تم الاتفاق مع اللاعب حول الخطوط العريضة لتجديد العقد، ولا ينقص سوى دخول الأموال إلى الخزائن لتنفيذ الاتفاق فقط".