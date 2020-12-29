محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020. هشام حطب: لدينا وقت لإقناع الفيفا بتأجيل انتخابات اتحاد الكرة موسيماني يُعلق على فشل صفقة سيرينو.. ودور شريف مع الأهلي إبراهيم حسن: موسيماني لو درب أي فريق سيتم إقالته بعد مباراتين الإصابة تنقل طاهر محمد من الملعب إلى المستشفى الأهلي يكتسح الاتحاد برباعية نظيفة في الدوري الزمالك يُفسد "حزام" سموحة بثنائية ويواصل زحفه نحو صدارة الدوري وزير الرياضة يهنئ الأهلي بجائزة نادي القرن في إفريقيا صنداونز يصدر بيانًا رسميًا بشأن صفقة انتقال سيرينو للأهلي

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الإثنين.. الأهلي يكتسح الاتحاد برباعية.. والزمالك يتخطى سموحة بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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