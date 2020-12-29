تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

أثبتت الأشعة التي أجراها طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بكدمة في الضلوع.

وكان طاهر محمد طاهر قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمام

نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين في الدقيقة 30 متأثرًا بالإصابة وحل زميله حسين الشحات بديلا له.

وأكدت الأشعة عدم تعرض اللاعب إلى كسور أو شروخ وأن ما يعاني منه عبارة عن كدمة فقط.

وفاز الأهلي مساء اليوم الاثنين على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز لينفرد بصدارة الترتيب.