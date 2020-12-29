الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

0 نشر
0 تبليغ

أثبتت الأشعة التي أجراها طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بكدمة في الضلوع.

وكان طاهر محمد طاهر قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمام

نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين في الدقيقة 30 متأثرًا بالإصابة وحل زميله حسين الشحات بديلا له.

وأكدت الأشعة عدم تعرض اللاعب إلى كسور أو شروخ وأن ما يعاني منه عبارة عن كدمة فقط.

وفاز الأهلي مساء اليوم الاثنين على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز لينفرد بصدارة الترتيب.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا